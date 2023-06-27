Санитарные требования к местам для забоя скота установили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова обратилась к жителям города в связи с предстоящим праздником Курбан айтом, передает МИА «Казинформ».

Сархат Бейсенова напомнила астанчанам, что не допускается направлять на убой для использования на пищевые цели продуктивных животных, обработанных препаратами для защиты от насекомых или в отношении которых применялись лекарственные средства для ветеринарного применения, предназначенные для откорма, лечения, профилактики заболеваний, до истечения сроков ожидания их выведения из организма продуктивных животных. Непосредственно перед убоем продуктивные животные подлежат предубойному ветеринарному осмотру.

«После убоя туши продуктивных животных и другое непереработанное продовольственное (пищевое) сырье животного происхождения, полученное от их убоя, подлежат послеубойному осмотру и ветеринарно-санитарной экспертизе.

В не переработанной пищевой продукции животного происхождения, полученной от убоя продуктивных животных, не должны присутствовать изменения, характерные для заразных болезней животных», - сообщила Сархат Бейсенова.

По ее словам, с целью недопущения массовых пищевых отравлений и острых кишечных инфекций среди населения города Астана в период проведения праздничных мероприятий с 28 по 30 июня 2023 года необходимо:

- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований с целью предотвращения пищевых отравлений;

- организация и проведения забоя только в местах, определенных местными исполнительными органами для проведения жертвоприношения;

Основные санитарные требования к местам для забоя скота:

- обеспечить санитарную очистку и благоустройство прилегающей териитории мест забоя и полив территории от пыли;

- установить контейнеры для сбора отходов убоя. Организовать специально отведенное место складирования шкур во время проведения мероприятия, обеспечить их вывоз в пункты приема шкур;

- обеспечить водообеспечение и водоотведение;

- оснастить устройством для санитарной обработки и дезинфекции инвентаря и мытья рук для персонала и посетителей;

- обеспечить специальной одеждой (фартуки, перчатки, головные уборы, резиновые сапоги) и СИЗ (маски, перчатки, кожные антисептики) забойщиков;

- обеспечить наличие холодильных установок для хранения мяса;

- не допускать факт незаконного забоя скота в неустановленных местах и реализацию мясной продукции без разрешительных документов (ветеринарной справки либо вет-свидетельства).