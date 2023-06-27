Санитарные работы в «Семей орманы» будут проводить с участием общественности

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В связи с обеспокоенностью казахстанцев по вопросу вырубки и вывоза выжженных деревьев на автомобильных и железных дорогах области Абай проводится тщательная проверка грузовых вагонов и автотранспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

По прямому поручению главы региона Нурлана Уранхаева департамент полиции с 15 июня несет службу в усиленном режиме. Стражи порядка ужесточили предварительные меры по недопущению вырубки и транспортировки деревьев из зоны возгорания.

Кроме этого, Общественный совет региона создает специальную комиссию, которая будет осуществлять общественный контроль за санитарными работами после пожара.

В этой связи пресс-служба акимата области Абай подчеркивает, что распространяемая информация о незаконной санитарной рубке и вывозе сгоревшего леса не соответствует действительности.

Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества в области Абай произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре. Объявлен сбор помощи пострадавшим. Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке.

Ранее сообщалось, что Президент РК освободил Юрия Ильина от должности министра по ЧС. Он занимал ее с 2020 года. Также в социальных сетях появились слухи, что во время пожаров он находился в столице ОАЭ. В Министерстве по ЧС опровергли эту информацию.