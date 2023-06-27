Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Абайская область

    Санитарные работы в «Семей орманы» будут проводить с участием общественности

    27 Июня 2023, 09:45

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В связи с обеспокоенностью казахстанцев по вопросу вырубки и вывоза выжженных деревьев на автомобильных и железных дорогах области Абай проводится тщательная проверка грузовых вагонов и автотранспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    По прямому поручению главы региона Нурлана Уранхаева департамент полиции с 15 июня несет службу в усиленном режиме. Стражи порядка ужесточили предварительные меры по недопущению вырубки и транспортировки деревьев из зоны возгорания.

    Кроме этого, Общественный совет региона создает специальную комиссию, которая будет осуществлять общественный контроль за санитарными работами после пожара.

    В этой связи пресс-служба акимата области Абай подчеркивает, что распространяемая информация о незаконной санитарной рубке и вывозе сгоревшего леса не соответствует действительности.

    Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества в области Абай произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре. Объявлен сбор помощи пострадавшим. Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке.

    Ранее сообщалось, что Президент РК освободил Юрия Ильина от должности министра по ЧС. Он занимал ее с 2020 года. Также в социальных сетях появились слухи, что во время пожаров он находился в столице ОАЭ. В Министерстве по ЧС опровергли эту информацию.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экология Акимат Пожар Минэкологии Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ураганом сорвало крышу жилого дома в Щучинске
    Состоялась церемония закладки нового здания Педагогического колледжа им. Ауэзова
    Стоимость проезда в автобусах повысят в Алматы
    Продолжается тушение природного пожара в Восточном Казахстане
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне