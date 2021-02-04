Санитарные посты в районе автопереходов через границу будут установлены в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Сегодня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Костанайской области «Об ограничительных карантинных мерах и и поэтапном их смягчении», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акимам районов и городов, территориальным подразделениям центральных государственных органов, правоохранительным и специальным органам, субъектам предпринимательства, жителям Костанайской области постановляется обеспечить проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Костанайскую область через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на автопереходах осуществлять в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 59 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан».

В постановлении отмечается, что необходимо установить санитарные посты в районе автопереходов через государственную границу РК на территории Костанайской области.

В области возобновляются междугородные внутриобластные автобусные, микроавтобусные перевозки с наполняемостью до 75% посадочных мест, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке.

Работа общественного городского транспорта разрешается с максимальным количеством выхода транспортных единиц на линии в часы пик, с наполняемостью по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке. График: с 06:00 часов до 23:00 часов и приостановлением работы в воскресенье, за исключением общественного транспорта в г. Рудном, следующего по маршрутам № 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 29, 200 для перевозки работников АО «ССГПО» в промежутках времени с 5:00 до 10:00 часов и с 17:00 до 01:00.

Разрешается передвижение такси без ограничений по времени с обязательным ношением масок водителем и пассажирами такси. Между регионами тоже разрешается передвигаться личным автотранспортом.

Жителям можно передвигаться по территории населенных пунктов области с соблюдением масочного режима, социальной дистанции, группами не более 3 человек или членов одной семьи, без ограничения по времени.

Все еще ограничивается передвижение граждан старше 65 лет по территории населенных пунктов Костанайской области, за исключением выхода в магазины для приобретения продуктов, в аптеки, лечебные организации, вынос мусора, выгула животных.

Сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь .