Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Санитарные нарушения выявили в школьных столовых в Нур-Султане

    4 Августа 2022 17:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Айгуль Шагалтаева озвучила результаты проверки поставщиков питания ряда столичных школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основная часть детских дошкольных учреждений по свидетельствам юридической регистрации являются объектами малого и микропредпринимательства, соответственно, на этих объектах не проводились плановые проверки. Только внеплановые, по эпидемиологическим показаниям, но и те имеют форму собственности «государственная». Мы проверяли сами школы, соответственно, проверялись и субъекты предпринимательства (объекты питания - прим.ред.)», - сказала Айгуль Шагалтаева на заседании маслихата Нур-Султана.

    Согласно озвученной информации, по итогам проверок учебного года 2021-2022 выявлены нарушения у поставщиков питания в школах 37, 57, 38, 68, 81, 24, 75, 31, 16, в комплексе-школе-саде 46, школе-гимназии 47, яслях-саде 63 и других. Основные нарушения - несоответствие лабораторных показателей готовой и сырой продукции по микробиологическим показателям (8,9%),

    Кроме того, зафиксированы высокий процент несоответствия по дезинфицирующим средствам (33%), нарушения по объемам и срокам прохождения медосмотров, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, отсутствие меню раскладки, также не ведется журнал оценки качества блюд, не соблюдаются правила мытья посуды, складские помещения не оснащены контрольно-измерительными приборами, не обеспечено разнообразие меню, не соблюдается товарное соседство, имеет место продукция с истекшим сроком хранения и другие нарушения.

    «Всем объектам выдали предписания, и виновные лица были привлечены к адмответственности по статье 425 ч. 1», - добавила спикер.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Образование #Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 1,8 тыс. нарушений прав лиц с инвалидностью выявили в РК
    Школьное питание - самое низкое финансирование отмечают в Нур-Султане
    Молоко и мед включат в меню школьных столовых для жамбылских учащихся
    Более 14 тыс. первоклассников пойдут в школу в Атырауской области
    Популярное
    1 Назначен заместитель прокурора Атырауской области
    2 Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области
    3 Ушел в отставку замакима Атырауской области
    4 Новый рейс по маршруту Нур-Султан - Чэнду будет запущен в августе
    5 Новых руководителей представили личному составу ДЧС Абайской области