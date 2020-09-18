Санитарно-карантинный контроль усилили на госгранице в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пересечения государственной границы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, все лица, прибывшие в Казахстан из стран ЕАЭС через пункты пропуска, проходят термометрию, анкетирование и представляют справку об обследовании методом ПЦР на COVID-19 с отрицательным результатом. С момента получения справки должно пройти не более 5 суток.

Прибывшим лицам с температурой тела в пределах нормы, предъявившим справку, разъясняют возможные симптомы COVID-19 с получением соответствующей расписки.

При отсутствии справки прибывшие обследуются в местах пересечения границы. После забора материала продолжают следовать по маршруту до места назначения.

Прибывшие лица с повышенной температурой тела - независимо от наличия справки - подлежат изоляции в провизорном стационаре до двух суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19. Если результат положительный – прибывших переведут в инфекционный стационар.