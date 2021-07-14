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    17:36, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане напряженная - МВК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане напряженная. Растет заболеваемость COVID-19. Фиксируется рост «дельта» штамма коронавируса во всех регионах. Индекс репродуктивности вируса составляет 1,2, занятость инфекционных коек – 43%, реанимационных – 35%. Об этом сообщили на заседании Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает МИА «Казинформ».

    В «красной» зоне по темпам распространения коронавируса находятся 12 регионов: города Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

    В «желтой» зоне Алматинская, Жамбылская и Кызылординская области, в «зеленой» зоне — Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

    На сегодняшний день более 4,6 млн человек или 46,5% от подлежащего вакцинации контингента вакцинированы первым компонентом, свыше 2,5 млн чел. – вторым компонентом. Самый низкий охват населения вакцинацией отмечается в Мангистауской области – 23,6%, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях – по 39%.


    Теги:
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