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    Санэпидслужба Казахстана переходит на цифровые технологии

    29 Августа 2021, 12:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях цифровизации санитарно-эпидемиологических служб управлением цифровизации комитета санитарно-эпидемиологического контроля Республики Казахстан разработана концепция на 2021-2023 годы. В данной концепции рассмотрены цифровые методы повышения эффективности и автоматизации санитарно-эпидемиологической службы. Предусмотрена цифровизация деятельности отделов санитарно-гигиенического надзора, технического регламента, анализа специалистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК в Facebook.

    С переходом санитарно-эпидемиологической службы на цифровые технологии, появится возможность автоматически получать достоверные данные, также, возможность объективного цифрового анализа санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах. Это будет способствовать профессиональной оценке по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятий соответствующих управленческих решений.

    В настоящее время одной из проблем является отсутствие единой автоматизированной системы для приема, обработки и хранения информации, документов между Комитетом и его территориальными подразделениями, подведомственными организациями. Без налаженной цифровой системы возникают трудности с обработкой документов, потерей времени, планированием, координацией и контролем проверок, соблюдением сроков и регламентов. Сведения из территориальных департаментов и подведомственных организаций поступают на e-mail. Недостоверность информации, длительное время подготовки данных создает препятствия в процессе оказания услуг.

    Страны СНГ, такие как Россия, Беларусь, перешли на автоматизированную систему. В Беларуси реализована концепция развития электронного здравоохранения на период до 2022 года. Также можно отметить опыт Польши, где 2004-2006 годы был реализован проект цифровизации санитарно-эпидемиологической службы и создана специальная IT-система GISK-NET, используемая для сбора, передачи и анализа данных, по контролю за инфекционными заболеваниями.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Цифровой Казахстан
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