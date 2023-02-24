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    Сандугаш Ерсеитова назначена руководителем аппарата Министерства юстиции РК

    24 Февраля 2023, 10:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Приказом министра юстиции РК Ерсеитова Сандугаш Абдразаковна назначена на должность руководителя аппарата Министерства юстиции Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК, передает МИА «Казинформ».

    Сандугаш Ерсеитова родилась в 1977 году в Акмолинской области.

    Окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Академию госуправления.

    Трудовую деятельность начала в 1994 году секретарем-машинисткой в управлении сельского хозяйства Кургалжинского района.

    В 1999 г. работала судебным исполнителем Алматинского районного суда управления юстиции г. Астаны.

    1999-2001 гг. — судебный исполнитель департамента Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции РК.

    2001-2002 гг. — и.о. судебного исполнителя; судебный исполнитель Администратора судов г. Астаны.

    В 2002-2007 гг. — гл. специалист; начальник отдела департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

    В 2007-2008 гг. работала начальником управления гражданского, социально-экономического и финансового законодательства департамента законодательства Министерства юстиции РК.

    2008-2016 гг. — заместитель директора департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

    С сентября 2016 по настоящее время являлась директором департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

    Ранее занимавший этот пост Абишев Бахыт Шалхарович освобожден от должности согласно поданному заявлению.


    Фото: t.me/Kzgovernment

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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