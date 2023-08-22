РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:52, 22 Август 2023 | GMT +6

    Сандугаш Абдралиева назначена руководителем управления экономики и бюджетного планирования Жамбылской области

    None
    Фото: gov.kz
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области Абдралиева Сандугаш Ермаханкызы назначена руководителем управления экономики и бюджетного планирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Сандугаш Абдралиева родилась в 1981 году в Жамбылской области. Имеет высшее образование. Окончила Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати по специальности «государственное и муниципальное управление», Таразский инновационно-гуманитарный университет по специальности «экономика и бизнес».

    Трудовую деятельность начала методистом жамбылского филиала Алматинского института экономики и статистики.

    Занимала должности ведущего специалиста, главного специалиста управления экономики акимата Жамбылской области, главного специалиста управления экономики и бюджетного планирования, начальника отдела.

    С января 2014 года была заместителем начальника управления экономики и бюджетного планирования акимата Жамбылской области.


    Теги:
    Назначения Жамбылская область для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!