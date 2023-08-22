Сандугаш Абдралиева назначена руководителем управления экономики и бюджетного планирования Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области Абдралиева Сандугаш Ермаханкызы назначена руководителем управления экономики и бюджетного планирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Сандугаш Абдралиева родилась в 1981 году в Жамбылской области. Имеет высшее образование. Окончила Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати по специальности «государственное и муниципальное управление», Таразский инновационно-гуманитарный университет по специальности «экономика и бизнес».

Трудовую деятельность начала методистом жамбылского филиала Алматинского института экономики и статистики.

Занимала должности ведущего специалиста, главного специалиста управления экономики акимата Жамбылской области, главного специалиста управления экономики и бюджетного планирования, начальника отдела.

С января 2014 года была заместителем начальника управления экономики и бюджетного планирования акимата Жамбылской области.