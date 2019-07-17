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    Санчес сделал неутешительный прогноз Головкину с новым тренером

    17 Июля 2019, 09:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший тренер Геннадия Головкина Абель Санчес сказал, что перед новым наставником GGG стоит непростая задача, поскольку боксер уже находится в достаточно зрелом возрасте, сообщает Sports.kz.

    Головкин и Санчес прекратили сотрудничество весной 2019года после девяти лет совместной работы. Новым тренером Геннадия стал 36-летнийДжонатон Бэнкс, известный по своей работе с Владимиром Кличко.

    «Если Джонатон Бэнкс собирается изменить его, емупотребуется время. В некотором смысле отсрочка (третьего боя с СаулемАльваресом) может пойти им на пользу, потому что Джонатон сможет реализоватьсвою версию ведения поединка. Но Головкину будет тяжело измениться в свои 37лет», — сказал в интервью Fighthype.com Санчес.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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