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    Санаторий возместит ущерб жителю Актюбинской области

    19 Октября 2022, 18:36

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Санаторий, где в августе отказались принимать маломобильного гостя из Актюбинской области, принес свои извинения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

    Актюбинец Избасар Сулейменов, передвигающийся в коляске, заблаговременно забронировал путевку на специальном портале соцслуг, однако по приезду ему сообщили о том, что санаторий не имеет условия для его содержания.

    Телеканал «Хабар 24» подготовил об этом сюжет. А затем съемочная группа обратилась в департамент по защите прав потребителей, где актюбинцу помогли составить претензию в адрес санатория. На днях актюбинцу пришел ответ от директора санатория с извинениями, где говорилось о том, что ему возместят материальный ущерб.

    «Извинения я принял. Также пообещали они, что до конца года санаторий сделает 3 или 4 номера, оборудуют для инвалидов-колясочников, чтобы можно было приезжать в санаторий», - рассказал Избасар Сулейменов.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Актюбинская область Права человека
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