Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Санатали Тольтаев одолел непобежденного нокаутера на чемпионате мира по боксу

    2 Мая 2023, 19:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Санатали Тольтаев провел свой первый бой на чемпионате мира-2023 в Ташкенте и победил соперника по очкам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    На стадии 1/32 финала в весовой категории до 63,5 килограмма Санатали Тольтаев встретился с израильтянином Ахмадом Штиви и одержал победу по очкам.

    Санатали Тольтаев вышел в 1/16 финала мирового первенства.

    Напомним, боксер Сагындык Тогамбай (86 кг) сегодня нокаутировал представителя Конго Натана Нланду Мбели.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Бокс Боевые искусства
    Новости по теме
    Новости по теме
    Санжар Ташкенбай вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу
    Махмуд Сабырхан с победы стартовал на ЧМ по боксу в Ташкенте
    IBA вынесла вердикт скандальному бою Сакена Бибосынова на ЧМ-2023 по боксу
    С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров