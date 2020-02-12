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    Санацию и углубление русла рек для предотвращения паводков проведут в Карагандинской области

    12 Февраля 2020, 16:05

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В самых паводкоопасных местах региона власти планируют предпринять профилактические меры. Будет проведена санация и углубление русла рек Кокпекты и Солонка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Рабочий поселок, что рядом с Сортировкой, считается одним из паводкоопасных участков в Караганде. Здесь расположены около 80 частных домов. Опасения вызывает тот факт, что рядом с поселком сходятся две реки: Кокпекты и Солонка. Кроме того, зимой выпало много осадков.

    Ситуацию на месте оценил аким Карагандинской области. Женис Касымбек поручил нарастить дамбу, чтобы обезопасить жителей района. Сейчас дамба просела, и ее необходимо укреплять.

    С «большой водой» здесь столкнулись в 2015 году, после прорыва Кокпектинской плотины. Чтобы избежать подобного ЧП, в 2016 году за счет внебюджетных средств возвели дамбу протяженностью 1200 метров. В результате в 2017 году подтопления были незначительными. В 2018 и 2019 годах их не было вовсе.

    Кроме того, весной начнутся работы по санации реки Солонка. Очистить и углубить планируют русло на протяжении 9 километров. Это позволит сократить разливы реки в период оттепелей.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Паводок
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