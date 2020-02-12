Санацию и углубление русла рек для предотвращения паводков проведут в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В самых паводкоопасных местах региона власти планируют предпринять профилактические меры. Будет проведена санация и углубление русла рек Кокпекты и Солонка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Рабочий поселок, что рядом с Сортировкой, считается одним из паводкоопасных участков в Караганде. Здесь расположены около 80 частных домов. Опасения вызывает тот факт, что рядом с поселком сходятся две реки: Кокпекты и Солонка. Кроме того, зимой выпало много осадков.
Ситуацию на месте оценил аким Карагандинской области. Женис Касымбек поручил нарастить дамбу, чтобы обезопасить жителей района. Сейчас дамба просела, и ее необходимо укреплять.
С «большой водой» здесь столкнулись в 2015 году, после прорыва Кокпектинской плотины. Чтобы избежать подобного ЧП, в 2016 году за счет внебюджетных средств возвели дамбу протяженностью 1200 метров. В результате в 2017 году подтопления были незначительными. В 2018 и 2019 годах их не было вовсе.
Кроме того, весной начнутся работы по санации реки Солонка. Очистить и углубить планируют русло на протяжении 9 километров. Это позволит сократить разливы реки в период оттепелей.