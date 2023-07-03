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    Самый зрелищный бой года: Шавкат Рахмонов вызвал восхищение UFC

    3 Июля 2023, 22:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт UFC, подводя промежуточные итоги полугодия в лиге, выделил поединок между файтером из Казахстана Шавкатом Рахмоновым и американцем Джеффом Нилом, который состоялся 4 марта в Лас-Вегасе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Встреча завершилась победой «Номада» удушающим приемом в третьем раунде.

    «Шавкат Рахмонов просто продолжает выигрывать. В главном карде турнира UFC 285 непобежденная восходящая звезда одержал свою пятую победу подряд в UFC и 17-ю — за всю карьеру, добившись успеха в конкурентной и жесткой борьбе со стойким «выпускником» Dana White’s Contender Series Джеффом Нилом. Это было самое тяжелое испытание в карьере 28-летнего бойца, и, несмотря на некоторые пугающие моменты, он смог его пройти. Во всех трех раундах эти полусредневесы преследовали друг друга в стойке, причем Рахмонов предлагал большее разнообразие и объем ударов. Нил потряс его в начале третьей пятиминутки, но не смог найти удар, который сбил бы Шавката с ног, в результате чего Рахмонов сократил дистанцию и получил шанс восстановиться. В конце отрезка непобежденный «Номад» провел Нилу чистый удар правой рукой, усугубив его дальнейшее наказание ударами коленями по корпусу, но каким-то образом боец команды Fortis MMA сохранил вертикальное положение. Когда до конца боя оставалось меньше минуты, и пара сражалась у сетки, Рахмонов зацепился за возможность удушающего приема в стойке сзади и добился досрочной победы. На данный момент это был самый зрелищный бой года, и он поднял акции обоих соперников. Рахмонов благодаря этой победе увеличил свой послужной список до 17-0 с 17 финишами и в следующем поединке встретится с Келвином Гастелумом», — отмечается на UFC.com.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Шавкат Рахмонов
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