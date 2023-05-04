Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Самый важный компонент казахстанско-таджикистанских отношений назвал Эмомали Рахмон

    4 Мая 2023, 12:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил во время совещания в расширенном составе в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня мы примем исторический документ – декларацию о союзническом взаимодействии, который значительно укрепляет фундамент наших двусторонних связей. Отрадно отметить, что за три десятилетия дипломатических отношений мы добились заметных успехов во всех сферах сотрудничества. Поддержанию этого процесса безусловно способствует регулярный политический диалог на высшем и высоком уровне», - сказал Эмомали Рахмон.

    За это время, по словам Президента Таджикистана, созданы необходимые механизмы межгосударственного взаимодействия и солидная правовая база, которая сегодня будет дополнена новым пакетом документов.

    «Важнейшим компонентом наших отношений остается торгово-экономическое взаимодействие. Казахстан уже который год занимает ведущие позиции в структуре внешней торговли Таджикистана. В ходе Вашего официального визита в Таджикистан мы с Вами договорились довести в ближайшей перспективе объем ежегодного товарооборота до 2 млрд. Отрадно, что указанная задача планомерно реализуется», - отметил Э. Рахмон.

    «Казахстан сегодня занимает второе место среди торговых партнеров Таджикистана. По итогам 2023 года Казахстан может подняться на 1 место. Возможности колоссальные», - добавил Президент Таджикистана.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Экономика Таджикистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату
    Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле в деревне Трубино
    Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам во Ржеве
    Президент РК совершит рабочий визит в Россию
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров