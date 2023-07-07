Самый старший Астана живет в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане живет 26 человек с именем Астана один из самых старших живет в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

Астана Каргабай известный в стране певец, победитель музыкальных международных конкурсов написал авторскую песню, а посвятил он ее столице.

Именем столицы в Шымкенте названы не только улицы. Астаной называют целые микрорайоны, бизнес-центры, школы, гостиницы, жилые комплексы. Cтало модно называть именем Астана — детей.

Житель Шымкента Астана Каргабай – профессиональный певец. Свое имя он получил в честь своего деда, а не как многие предполагают — столицы. Сейчас молодой человек именем гордиться, а в детстве оно ему было не по душе.

«Было такое время, как-то было не по себе, когда всех звали Ердос, Ербол, Нурсултан, Дархан. А тут я один Астана и ни у кого нет такого имени. Там уже шутки пошли, я тогда думал почему вот так? Потом я понял, что мое имя мне нравится», — говорит Астана Каргабай.

Астана — профессиональный музыкант. В его копилке славы, не мало наград различных музыкальных конкурсов. Талантливый житель Шымкента не только поет, но и пишет к песням слова. Одна из любимых композиций автора – Астана. Её он посвятил столице.

«Есть какая-то гордость, когда называют Астану, приятно становится. Ощущаешь себя по-другому. Имя дает груз ответственности, а в моем случае груз — положительный», — говорит Астана Каргабай.

К слову, в Казахстане с именем Астана проживает 26 человек. В этом году им назвали 8 казахстанцев. Среди них не только мальчики, но и девочки. Женское имя звучит как Астанай.