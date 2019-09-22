Самый скоростной телескоп в Казахстане готовят к запуску в Ассы-Тургеньской обсерватории

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Ученые Назарбаев Университета завершили сборку и провели предварительные испытания нового высокоскоростного телескопа NUTTellA-TAO (Nazarbayev University Transient Telescope at Assy-Turgen Observatory). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

С помощью нового телескопа, который установлен в Ассы-Тургеньской обсерватории в Алматинской области ученые Энергетической космической лаборатории Назарбаев Университета (НУ) будут изучать космические гамма-всплески, скорость прибора позволяет измерить спектр оптического излучения самых больших космических взрывов во Вселенной. Телескоп создавался командой разработчиков под руководством профессора Брюса Гроссана, главы экспериментальной группы Энергетической космической лаборатории, который является членом команды нобелевского лауреата и руководителя Энергетической космической лаборатории НУ, профессора Джорджа Смута.

«Наш телескоп, получивший название NUTTellA-TAO, без преувеличения можно назвать инновационным телескопом, позволяющим начинать измерения гамма-всплесков в считанные секунды. С его помощью мы можем реагировать на гамма-всплески, идентифицированные чувствительными приборами в космосе, такими, как спутник SWIFT, и измерять их. Измерение формы спектра позволит понять механизм наиболее ярких электромагнитных событий, происходящих во Вселенной, которые можно наблюдать в отдалённых галактиках в самой жёсткой части электромагнитного спектра. Продолжительность типичного гамма-всплеска составляет от нескольких секунд до 100 секунд», — сообщил исследователь проектной группы Энергетической космической лаборатории НУ Жанат Мақсұт.

«На сегодня механизм этого явления, в результате которого за столь короткий промежуток времени выделяется колоссальное количество энергии, до сих пор не вполне ясен. Есть различные теоретические исследования, в которых исследуются причины гамма-всплесков, но экспериментального подтверждения ни одна из теорий пока не имеет. В целом, в последние 50 лет как таковых продвижений в изучении начальной фазы гамма-всплесков, которые длятся до 100 секунд, в мире не было. Но мы надеемся, что с помощью нашего аппарата это станет возможным и анализ сделанных нашим телескопом изображений этого удивительного природного явления даст в будущем возможность для подтверждения либо опровержения существующих астрофизических гипотез, и тем самым поможет раскрыть физику явления гамма-всплесков», — отметил ученый.



