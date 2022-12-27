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    Самый открытый аким работает в сельском округе Баршын Карагандинской области

    27 Декабря 2022, 20:16

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Агентство РК по делам государственной службы организовало республиканский конкурс «Лучший сельский аким». В номинации «Үздік ашық әкім» победила Зауре Муханалиева - аким cельского округа Баршын Нуринского района Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соревнования проводились в два этапа: региональный и республиканский уровни.

    «Участники регионального этапа защитили свои проекты, направленные на создание комфортных условий проживания населения в сельской местности, внесли предложения по устойчивому развитию сел с ожидаемым экономическим и социальным эффектом. На втором этапе оценивали способность сельских акимов решать практические задачи по проблемным вопросам через ситуационные кейсы», — сообщили в Агентстве РК по делам госслужбы.

    Зауре Муханалиева работает акимом cельского округа Баршын с 2016 года.

    «В следующем году я ухожу на пенсию. Говорят, что важно не то, как ты пришел на работу, а как уходишь. На областном уровне защитила свой проект на тему: «Тері илеу және жүн өндеу» («Дубление кожи и обработка шерсти»). А в республиканском этапе мы участвовали онлайн и отвечали на вопросы по кейсам. Алихан Букейханов говорил: «Служение народу не в знаниях, а в характере». Характер у меня открытый, я общительная. Эти качества очень помогают мне в работе с жителями. У нас проживают 803 человека. Акимы должны работать среди народа и с народом. Чтобы находить общий язык с людьми, нужно быть в какой-то мере психологом. Надеюсь, будущие молодые акимы учтут это», — говорит Зауре Муханалиева.

    Всего в конкурсе участвовало около 100 глав сел и сельских округов. Лучшим акимом стал глава Жаушыкумского сельского округа района Шардара Туркестанской области Нурбақыт Нурсейтов.

    Победителей конкурса и обладателей номинаций наградили почетными грамотами председателя Агентства по делам государственной службы.


    Фото: акимат Карагандинской области

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат
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