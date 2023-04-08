Самый молодой писатель страны: 9-летний школьник из ВКО выпустил книгу сказок

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Ералы Пазылбекулы из Глубоковского района Восточно-Казахстанской области начал читать в четыре года. С тех пор мальчик, не расстающийся с книгой, пишет различные сказки. В этом году 9-летний Ералы издал первую свою книгу, в будущем хочет быть писателем или ученым. Подробности, читайте в материале МИА «Казинформ».

Мама привила сыну любовь к чтению

Ералы учится в четвертом классе средней школы имени Д.Конаева Прапорщиковского района. С малых лет его мама Гульнур Зулькаршынкызы водила мальчика в библиотеку. Особенно часто они посещали библиотеку имени А.С.Пушкина в Усть-Каменогорске. Прочитав все казахские народные сказки, в 8 лет он задумался, почему бы и самому не писать рассказы и не читать их другим.

«Нас в семье пятеро. Отец – работающий человек, мама – поэт. У меня есть старшая сестра и братишка. Мама, член Союза писателей Казахстана, работает в библиотеке», – рассказал Ералы Пазылбекулы.

По словам его мамы, мальчик с ранних лет увлекся творчеством аль-Фараби. Хочет быть таким же, и поэтому старается учиться.

«Ералы с малых лет особенный ребенок. С трех-четырех лет у него появились способности, мы их не обнародовали. Потому, что боялись сглаза. В то время у нас постоянно был включен телеканал «Асыл арна». Он слушал его, и нам говорил все дуга-суре. Начитанный ребенок, он говорил, как взрослый человек. И к людям, приходящим в дом, обращался по казахскому обычаю», – говорит Гульнур Зулькаршынкызы.

И так мальчик начал реализовывать свои мечты, начал писать сказки. Со временем, под руководством мамы, от оттачивал свое перо. Сейчас у него, при вдохновении, на сказку уходит 10-12 минут.

На гаджеты юный писатель тратит только полчаса

«Большинство моих сказок взяты из реальной жизни. Стараюсь развивать сюжетную линию. Телефон и другие гаджеты оказывают определенное негативное влияние на детей и молодежь. Они увлекают людей. Я только полчаса в день уделяю телефону. Иначе, телефон портит зрение. В приложении «PlayMarket» есть множество игр. И увлечение этими играми вредит нервной системе», – говорит Ералы.

Победы в литературных конкурсах и первый сборник сказок

У него много читателей. Это его одноклассники, родственники, а также соседи, и те, кто увлекается детским творчеством. Вначале многие смеются «Что может написать 9-летний мальчик», а когда почитают, изменяют свое мнение.

Первая сказка Ералы «Ғажайып саяхат» вышла в газете «Қазақ әдебиеті». В портфеле самого молодого писателя страны есть еще немало призов в литературных конкурсах. Он занял третье место в конкурсе «Республиканские детские чтения». В рамках Года детей в Казахстане он стал победителем в конкурсе «Сказка – мир чудес» Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А.С.Пушкина.

В этом году вышел первый сборник молодого дарования – «Сказки Ералы». В книге собраны сказки «Удивительные путешествия», «И на воду есть спрос», «Ошибка луны», «Третий сын», «Два друга», «Сочувствие», «Голубята» и другие. В основу этих произведений Ералы положил впечатления от жизни детей, своей старшей сестры, и даже современные экологические проблемы. Пожелаем ему новых творческих успехов!

Предлагаем читателям одну из сказок Ералы.

Сказка «Сочувствие»

Сегодня Дастан пришел в школу в плохом настроении. Этому были причины. Вчера его братишки порвали книги и исписали дневник. Возвращаясь из школы, он увидел муравье, которые ползали по его обуви. Поймав двоих, он поместил их в сосуд. Затем положил туда два зернышка и ушел. На следующий день он увидел, что маленький муравей съел все зернышко, а большой - только половину. Дастан ага спросил: Почему ты съел только половину зернышка?

– Я же большой, а брат мой маленький, и я оставил половину, чтобы он не проголодался.

– Но ты же сам мог насытиться?

– Нет, конечно. Мне важнее, чтобы мой братишка был сыт.

Дастан отпустил муравьев и задумался.

– Вот, они заботятся о своих. Наверное, я был слишком строг, мне нужно брать пример с муравьев, – сказал он.

Дастан попросил прощения у своих родственников, и решил с этого дня по-особому относиться к ним.



