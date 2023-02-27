Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451.82 eur/kzt 490.04

    rub/kzt 5.39 cny/kzt 63.15
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Самый долгий период непрерывной инфляции в Европе за последние 33 года – кризис стоимости жизни

    27 Февраля 2023, 02:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В феврале на европейских биржах цены на газ оказались самыми низкими за полтора года. Это связывают с тем, что зима оказалась не настолько холодной, как предполагалось. Однако до конечных потребителей этот эффект может дойти еще не скоро. Особенно сильно это сказывается на продуктах питания: цены в европейских магазинах до сих пор растут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    «Когда мы говорим о ценах на энергоносители и на продукты питания, существует эффект «запаздывания», который мы должны учитывать. Те сравнительно низкие цены на энергию, которые есть прямо сейчас, должны привести к снижению стоимости производства продуктов питания, чтобы мы увидели разницу. То есть сегодняшние цены в супермаркетах отражают цены на энергию полгода назад, когда производили эти продукты. Так что мы увидим снижение цен на продовольствие примерно через шесть месяцев, если цены на энергоносители стабилизируются», - считает аналитик TELF AG Рик де Оливейра.

    В Венгрии продукты питания подорожали почти на 50 %, в Литве и Словакии – почти на треть. Колоссальная потеря покупательной способности обернется долгосрочными последствиями, даже если рост цен в этом году остановится.

    «Надо полагать, что доверие потребителей увеличится к концу года, но чтобы справиться с кризисом стоимости жизни, понадобится куда больше времени», - полагает аналитик TELF AG Рик де Оливейра.

    Политики говорят о кризисе стоимости жизни. Рост цен на продукты пока не останавливается уже больше 10 месяцев подряд. По данным Всемирного экономического форума, это самый долгий период непрерывной инфляции за 33 года.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Цены и тарифы Европа Мировые новости Инфляция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Смертельный торнадо обрушился на юг США: есть жертвы
    15 человек погибли в результате ДТП в Канаде
    В Китае на школьников одевают «ободки верности» - фейк
    Консервированные и переработанные овощи подорожали сразу на 25% за год
    Популярное
    1 Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
    2 Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
    3 Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    4 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    5 Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь