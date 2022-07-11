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    Самым высоким и толстым деревьям в мире угрожает лесной пожар в Калифорнии

    11 Июля 2022, 22:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мощный лесной пожар угрожает старейшим в мире гигантским секвойям в Йосемитском национальном парке в Калифорнии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    За выходные территория горения увеличилась в пять раз. Спасателям пришлось эвакуировать около 1600 человек: туристов и местных жителей. Йосемитская долина пока открыта для посетителей, но из-за дыма и сажи рассмотреть знаменитые гранитные скалы непросто.

    Чтобы защитить секвойи в случае распространения пожара, в роще Марипоса установили автоматические опрыскиватели. Один из них увлажняет почву вокруг секвойи под названием Гигантский гриззли — одного из самых высоких и толстых деревьев в мире.

    Причиной подобных пожаров синоптики называют изменение климата. Пламя в Калифорнии бушевало и прошлым летом. Самым разрушительным пожаром стал «Дикси», уничтоживший город Гринвилл, который был основан еще в XIX веке.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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