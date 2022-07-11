Самым высоким и толстым деревьям в мире угрожает лесной пожар в Калифорнии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мощный лесной пожар угрожает старейшим в мире гигантским секвойям в Йосемитском национальном парке в Калифорнии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

За выходные территория горения увеличилась в пять раз. Спасателям пришлось эвакуировать около 1600 человек: туристов и местных жителей. Йосемитская долина пока открыта для посетителей, но из-за дыма и сажи рассмотреть знаменитые гранитные скалы непросто.

Чтобы защитить секвойи в случае распространения пожара, в роще Марипоса установили автоматические опрыскиватели. Один из них увлажняет почву вокруг секвойи под названием Гигантский гриззли — одного из самых высоких и толстых деревьев в мире.

Причиной подобных пожаров синоптики называют изменение климата. Пламя в Калифорнии бушевало и прошлым летом. Самым разрушительным пожаром стал «Дикси», уничтоживший город Гринвилл, который был основан еще в XIX веке.



