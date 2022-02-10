Самым полным иммунитетом обладают привитые и переболевшие омикроном - эксперт

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Иммунитет, полученный в результате перенесенного варианта коронавируса «дельта», не защищает от заражения омикрон-штаммом. Об этом ТАСС сообщил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, передает МИА «Казинформ».

«Омикрон» так отличается от «дельты». Почему им и болеют повторно? Потому что он уже отличается очень сильно в том как раз регионе вирусной частицы, где сосредоточивается действие вакцинального иммунитета, защитных антител. Этот S-белок так изменился, что после «дельты» можно болеть «омикроном», а после «омикрона» можно болеть «дельтой», - сказал он.

По его словам, иммунитет после перенесенного омикрон-штамма не защитит от других штаммов. «А вакцинированные защищены от «дельты», но от «омикрона» уже значительно слабее. Самым полным иммунитетом ко всем штаммам обладают люди, привитые вакцинами на основе уханьского штамма и переболевшие «омикроном», - добавил Жемчугов.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой «омикрон», был обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен в 84 регионах РФ.