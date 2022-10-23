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    Самых активных пользователей велопроката отметили в Астане

    23 Октября 2022, 17:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Дня Республики и завершения велосезона столичная транспортная компания «City Transportation Systems» отметила самых активных пользователей велопроката «Astana bike», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт компании в Instagram.

    Председатель правления CTS Гани Тажиев поздравил с наступающим праздником и вручил сертификаты на сезонный абонемент на велосезон 2023 года активным пользователям, которые проехали самое большое расстояние на велосипедах «Astana bike».

    Самые активные пользователи велопроката:

    Аббазова Гулбану - 8 104,56 км.;

    Абильдинов Сагындык - 3 387,74 км.;

    Айтбаев Нурбол - 3 135,66 км.;

    Алмат Арслан - 3 712,69 км.;

    Ескендір Алиаскар - 3 197,01 км.;

    Жумаганов Бекзат - 3 393,25 км.;

    Кенжебаев Ерман - 4 885,12 км.;

    Кульмуханбетов Азат - 5 399,03 км.;

    Нуртиллаев Нурсултан - 4 977,26 км.;

    Нурушов Ергали - 2 768,18 км.

    Как сообщалось ранее, для пассажиров столичных автобусов и пользователей велошеринга запустили новое приложение.

    Фото: www.instagram.com/cts_kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Транспорт Велоспорт
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