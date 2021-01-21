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    Самых активных общественных деятелей назвали в Агентстве РК по противодействию коррупции

    21 Января 2021, 12:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве РК по противодействию коррупции назвали самых активных общественных деятелей в продвижении различных антикоррупционных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нужно сказать, что особенно активны в продвижении различных антикоррупционных проектов такие общественные деятели: Айгуль Соловьева, Айман Умарова, Рахим Ошакбаев, Зауреш Батталова и др. Подчеркиваю, что Агентство всегда готово к обсуждению и реализации гражданских инициатив в сфере противодействия коррупции», - сказала на брифинге заместитель директора Департамента партнерства Агентства Перизат Садуакас.

    Спикер добавила, что за 2020 год в рамках проекта «AntikorLive» состоялось 139 прямых эфиров с участием 150 спикеров. Территориальные департаменты Агентства провели 5,5 тысяч прямых эфиров с участием более 4 500 спикеров. Общее количество просмотров – около 4 миллионов.

    В прошлом году на площадке Агентства участниками проекта «AntikorLive» были советники Президента Багдат Мусин, Олжас Худайбергенов, заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента РК Игорь Рогов, уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин, известный режиссер Нуртас Адамбай, блогеры Галым Байтук, Аида Джексен, депутаты Мажилиса Парламента РК Ерсултан Бектурганов, Павел Казанцев, Бахытбек Смагул, руководители центральных государственных и местных исполнительных органов, а также другие представители общественности.

    В целом Агентством совместно с местными исполнительными органами и общественными организациями подготовлено более 3,5 тысяч билбордов и баннеров, свыше 1 100 видеороликов, порядка 400 аудиороликов на антикоррупционную тематику.

    В социальных сетях Агентство реализует ряд других перспективных проектов, которые вызвали позитивный отклик у пользователей, например, «Один день сотрудника» и «AntikorCase».

    Ранее сообщалось, что Королевство Иордании заинтересовалось проектом Агентства РК по противодействию коррупции «AntikorNews», направленным на повышение открытости и транспарентности деятельности ведомства. Заместитель директора Департамента партнерства агентства Перизат Садуакас рассказала, какие проекты реализовало Агентство РК по противодействию коррупции в социальных сетях в 2020 году.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы Общество
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