Самых активных общественных деятелей назвали в Агентстве РК по противодействию коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве РК по противодействию коррупции назвали самых активных общественных деятелей в продвижении различных антикоррупционных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нужно сказать, что особенно активны в продвижении различных антикоррупционных проектов такие общественные деятели: Айгуль Соловьева, Айман Умарова, Рахим Ошакбаев, Зауреш Батталова и др. Подчеркиваю, что Агентство всегда готово к обсуждению и реализации гражданских инициатив в сфере противодействия коррупции», - сказала на брифинге заместитель директора Департамента партнерства Агентства Перизат Садуакас.

Спикер добавила, что за 2020 год в рамках проекта «AntikorLive» состоялось 139 прямых эфиров с участием 150 спикеров. Территориальные департаменты Агентства провели 5,5 тысяч прямых эфиров с участием более 4 500 спикеров. Общее количество просмотров – около 4 миллионов.

В прошлом году на площадке Агентства участниками проекта «AntikorLive» были советники Президента Багдат Мусин, Олжас Худайбергенов, заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента РК Игорь Рогов, уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин, известный режиссер Нуртас Адамбай, блогеры Галым Байтук, Аида Джексен, депутаты Мажилиса Парламента РК Ерсултан Бектурганов, Павел Казанцев, Бахытбек Смагул, руководители центральных государственных и местных исполнительных органов, а также другие представители общественности.

В целом Агентством совместно с местными исполнительными органами и общественными организациями подготовлено более 3,5 тысяч билбордов и баннеров, свыше 1 100 видеороликов, порядка 400 аудиороликов на антикоррупционную тематику.

В социальных сетях Агентство реализует ряд других перспективных проектов, которые вызвали позитивный отклик у пользователей, например, «Один день сотрудника» и «AntikorCase».

Ранее сообщалось, что Королевство Иордании заинтересовалось проектом Агентства РК по противодействию коррупции «AntikorNews», направленным на повышение открытости и транспарентности деятельности ведомства. Заместитель директора Департамента партнерства агентства Перизат Садуакас рассказала, какие проекты реализовало Агентство РК по противодействию коррупции в социальных сетях в 2020 году.