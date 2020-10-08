Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Самые востребованные специальности назвал столичный центр занятости

    8 Октября 2020, 09:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спрос на специалистов в сфере строительства, торговли, питания и здравоохранения сохраняется на рынке труда в столице. Об этом сообщили в Центре занятости населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

    В частности, в сфере строительства требуются прорабы, мастера, каменщики, арматурщики, инженеры сметчики, бетонщики, инженеры ПТО, рабочие.

    В сфере торговли наблюдается дефицит продавцов, кассиров, менеджеров, супервайзеров, мерчендайзеров.

    В сфере здравоохранения не хватает врачей, медицинских сестер, санитарок. Также работу в столице могут легко найти повара, кухонные работники, пекари, кондитеры.

    По состоянию на 7 октября на портале «Электронная биржа труда» с заработной платой до 100 тысяч тенге опубликовано 2085 вакансий, от 100 тысяч до 150 тысяч тенге – 2090. С заработной платой свыше 150 тысяч – 1537.

    Также зарегистрировано 89 рабочих мест с гибким графиком трудового дня. Вакансий для лиц с инвалидностью – 356.

    Ранее сообщалось, что столичный Центр занятости в рамках программ «Дорожная карта занятости» и «Енбек» предлагает вакансии по молодежной практике и переобучению безработных.

    Всю дополнительную информацию можно найти на официальном сайте cz.astana.kz и в социальных сетях.

    Автор:

    Астана Занятость
    Новости по теме
    Новости по теме
    Астана в дыму: как защитить себя от смога
    Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
    Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    750 сотрудников консервного завода «Кублей» могут потерять работу в ЗКО
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам