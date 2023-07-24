Самые сложные балетные номера представит казахстанский артист в Италии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Звезда казахстанского и мирового балета, ведущий солист театра «Астана Опера» Бактияр Адамжан выступает в Италии в рамках масштабного европейского тура. Организаторы создали авторскую программу, в которой сделали акцент на особый талант казахстанского артиста, попросив его станцевать технически сложные номера из балетного репертуара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Казахстанский танцовщик удивляет мировую публику своей харизмой и профессиональным мастерством на вечерах «Роберто Болле и друзья», которые в этом году проходят с 11 по 29 июля в Риме, Флоренции, Вероне, Казерте. А 27 и 29 июля ведущего солиста столичного театра ждут яркие спектакли в Генуе и Таормине.

«В этот большой тур меня пригласил мой друг, легендарный артист балета с мировым именем – Роберто Болле. У него есть свой продюсерский центр Artedanza, и у меня с ним хорошие отношения на протяжении многих лет. По их приглашению я бываю в Италии 4-5 раз в год. И в этот раз по просьбе зрителей меня пригласили в полноценный летний тур. Принимать участие в концертах Роберто Болле – означает возможность продемонстрировать свое мастерство перед большой аудиторией. Одно только мое выступление во всемирно известном античном амфитеатре Арена ди Верона посмотрело более 15 000 зрителей. Поэтому для меня эти гастроли – прекрасная площадка для того, чтобы представить не только свое творчество, но и искусство казахского балета в целом. Я заметил, что зрители там внимательно изучают все подробности о полюбившихся артистах: откуда они родом, где работают. Мои итальянские поклонники подписываются на мои страницы в социальных сетях и оставляют свои теплые пожелания. Есть в этой замечательной стране люди, которые уже 4 года ценят мое творчество и приходят на мои концерты. Кроме того, за моими выступлениями следят любители высокого искусства по всей Европе, Австралии, Южной Америке, Японии и т.д.», - отметил Бактияр Адамжан.

На свои гала-вечера Роберто Болле приглашает только исполнителей высочайшего уровня. Тот факт, что премьер «Астана Опера» Бактияр Адамжан ежегодно принимает участие в концертах Роберто Болле, служит очередным доказательством того, что ведущий солист занял достойное место в мировом балетном искусстве.

С 11 по 13 июля на музыкальном фестивале в термах Каракаллы в Риме Бактияр Адамжан блестяще исполнил па-де-де из балетов «Дон Кихот» Л. Минкуса и «Корсар» А. Адана. Двумя днями позже – 15 июля – он представил современный номер In the wake хореографа Исяна Чжана на музыку Сенкинга и па-де-де из балета «Дон Кихот» на знаменитой площади Piazza della Santissima Annunziata во Флоренции. С огромным успехом прошли также его выступления в амфитеатре Арена ди Верона 19 июля и 22 июля в Реджиа ди Казерта.

Гастроли в Италии продлятся до конца этого месяца: 27 июля с участием нашего соотечественника пройдут Балетные вечера на площади Виллы Гримальди в Генуе, а 29 июля в античном театре в Таормине. Помимо вышеперечисленных номеров, Бактияр представит па-де-де «Диана и Актеон» из балета Цезаря Пуни «Эсмеральда».

«Несмотря на большую востребованность во всем мире, бывают случаи, когда я отказываюсь от предложений о концертах и спектаклях за рубежом, потому что хочу выступать перед любимой публикой, которая с нетерпением ждет меня в «Астана Опера». И для меня это огромное удовольствие и в тоже время ответственность. При этом хочу поблагодарить руководство театра, особенно художественного руководителя балетной труппы Алтынай Асылмуратову, которая всегда поддерживает мою работу. Когда я собираюсь выступать за границей, Алтынай Абдуахимовна спрашивает: «Тебе нужна подготовка? Все костюмы подходят?» Интересуется также о моем состоянии, переживает за меня. Я чрезвычайно благодарен этому человеку за то, что она благословляет меня на все мои выступления», - заключил Бактияр Адамжан.

Популярность ведущего солиста «Астана Опера» очень высока как в Казахстане, так и за рубежом. График его выступлений расписан уже на ближайшие несколько месяцев. Например, солист собирается в четвертый раз поехать в Австралию по приглашению организаторов Ballet International Gala в августе. Там Бактияр со своей партнершей по сцене Шугылой Адепхан в очередной раз порадует поклонников. Осенью звезда балета выступит на Star Gala в Сеуле, столице Южной Кореи, на церемонии вручения наград Petipa Awards в Сан-Франциско, США, а также в других странах, таких как Кипр и Швейцария.