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    Самые распространенные болезни у школьников назвали врачи Алматинской области

    14 Февраля 2022, 13:17

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области поделился итогами проведенного углубленного медицинского осмотра среди учащихся школ за 2021 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте сообщили, что школьники ежегодно проходят осмотр у всех узких специалистов. В заключении врач-педиатр описывает состояние школьника и дает рекомендации по группам здоровья.

    В 2021 году углубленному медицинскому осмотру подлежало 224 889 учащихся, осмотрено 205 801 (92%), выявлено заболевших - 33 805 (16,4%), в том числе впервые выявлены - 15 536 (46%).

    По итогам медицинского осмотра на первом месте - кариес зубов (78%), на втором - болезни глаз, в том числе близорукость (24%), на третьем - болезни органов пищеварения (18%), на четвертом - болезни органов крови, в том числе анемия (17,5%), на пятом - болезни костно-мышечной системы (9,5%), на шестом - болезни органов дыхания (9,1%).

    По итогам проведенного лечения 31 991 (93%) учащийся оздоровлен, в том числе амбулаторно - 29 159 (91,1%), стационарно - 2119 (6,6%), санаторно - 713 (2,3%).

    Главными проблемами у детей школьного возраста являются кариес зубов, ухудшение остроты зрения. Также школьный медосмотр помогает вовремя диагностировать и начать лечение таких заболеваний как гастрит, дискинезия желчевыводящих путей, анемия, язва желудка, неправильная осанка и другие.

    Болезни опорно-двигательного аппарата в основном связаны с нарушением осанки учащегося. На что нужно обратить внимание в этом случае:

    на питание и гигиену полости рта ребенка;

    ограничение времени использования смартфонов, компьютерных игр;

    мебель в классе и дома должна соответствовать росту ребенка;

    осанку учащегося нужно постоянно контролировать, напоминать о том, что нужно сидеть правильно;

    нужно тщательно контролировать вес портфеля. Выполняя все эти несложные рекомендации можно будет забыть о проблемах с позвоночником.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Образование Здравоохранение Регионы Казахстана
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