Самые распространенные болезни у школьников назвали врачи Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области поделился итогами проведенного углубленного медицинского осмотра среди учащихся школ за 2021 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте сообщили, что школьники ежегодно проходят осмотр у всех узких специалистов. В заключении врач-педиатр описывает состояние школьника и дает рекомендации по группам здоровья.

В 2021 году углубленному медицинскому осмотру подлежало 224 889 учащихся, осмотрено 205 801 (92%), выявлено заболевших - 33 805 (16,4%), в том числе впервые выявлены - 15 536 (46%).

По итогам медицинского осмотра на первом месте - кариес зубов (78%), на втором - болезни глаз, в том числе близорукость (24%), на третьем - болезни органов пищеварения (18%), на четвертом - болезни органов крови, в том числе анемия (17,5%), на пятом - болезни костно-мышечной системы (9,5%), на шестом - болезни органов дыхания (9,1%).

По итогам проведенного лечения 31 991 (93%) учащийся оздоровлен, в том числе амбулаторно - 29 159 (91,1%), стационарно - 2119 (6,6%), санаторно - 713 (2,3%).

Главными проблемами у детей школьного возраста являются кариес зубов, ухудшение остроты зрения. Также школьный медосмотр помогает вовремя диагностировать и начать лечение таких заболеваний как гастрит, дискинезия желчевыводящих путей, анемия, язва желудка, неправильная осанка и другие.

Болезни опорно-двигательного аппарата в основном связаны с нарушением осанки учащегося. На что нужно обратить внимание в этом случае:

на питание и гигиену полости рта ребенка;

ограничение времени использования смартфонов, компьютерных игр;

мебель в классе и дома должна соответствовать росту ребенка;

осанку учащегося нужно постоянно контролировать, напоминать о том, что нужно сидеть правильно;

нужно тщательно контролировать вес портфеля. Выполняя все эти несложные рекомендации можно будет забыть о проблемах с позвоночником.