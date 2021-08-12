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    Самую высокую температуру в Европе зафиксировали на Сицилии

    12 Августа 2021, 10:49

    ПАЛЕРМО. КАЗИНФОРМ – Температура воздуха превысила 48.8 градусов Цельсия на итальянском острове Сицилия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Температура воздуха достигла отметки 48.8 градуса Цельсия на Сицилии, что стало самой высокой, когда-либо зафиксированной в Европе. Этот показатель зафиксировали возле города Сиракузы в среду.

    Согласно данным Международной метеорологической организации, предыдущий рекорд – 48 градусов жары был зафиксирован в Афинах в 1977 году.

    Министерством здравоохранения Италии был объявлен «красный» уровень тревоги из-за чрезвычайной жары в нескольких регионах страны.

    Сообщается, что вследствие сильной жары в южной части Италии быстро распространяются лесные пожары. В особенности пострадали регионы Сицилия, Калабрия и Апулия.

    Автор:

    Adlet Seilkhanov

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