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    Самую высокую пенсию в Казахстане назвали в ЕНПФ

    24 Февраля 2021, 15:39

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Максимальная ежемесячная выплата по возрасту из Единого накопительного пенсионного фонда составила 522 610 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы ЕНПФ, на 1 февраля 2021 года Единый накопительный пенсионный фонд осуществил выплаты 167 423 получателям. В целом было осуществлено более 172 тысяч пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат и переводов в страховые организации на общую сумму 73,8 млрд тенге, в том числе:

    - единовременные пенсионные выплаты – 49,6 млрд тенге

    - переводы в страховые организации – 9,1 млрд тенге;

    - выплаты по достижению пенсионного возраста - 6,5 млрд тенге;

    - выплаты по наследству – 5,9 млрд тенге;

    - в связи с выездом на ПМЖ - 2,1 млрд тенге;

    - выплаты на погребение – 0,4 млрд тенге;

    - выплаты по инвалидности – 0,2 млрд тенге.

    Сумма средней ежемесячной выплаты по графику (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 25 886 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты составила – 522 610 тенге.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

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