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    Самую старую школу восстановили в Темиртау

    15 Декабря 2022, 11:30

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау восстановили здание бывшей гимназии № 15, которое считалось аварийным. После капитального ремонта учебное заведение обрело новую жизнь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Старой школе теперь присвоен номер 12. Здание кардинально преобразилось как изнутри, так и снаружи.

    «Школа была введена в эксплуатацию в 1953 году. Когда здание признали аварийным, детей перевели в другую школу. Со временем там и закрепилась нумерация 15. А наша школа после капремонта стала 12-й. Проектная мощность объекта рассчитана на 450 детей. Но пока мы набрали 13 классов – это 211 детей. В школе заменены на новые все инженерные коммуникации, классы стали более комфортными и современными, оборудованы в стиле high-tech», – говорит директор школы Сауле Кайырбек.

    Также в учебном заведении созданы все условия для вовлечения детей во внеурочную творческую и проектную деятельность.


    Оборудована телестудия с современной аппаратурой для юных блогеров и будущих журналистов. В студии продумана шумоизоляция и есть профессиональное освещение и камеры.

    Также имеется STEM-площадка, медиацентр, кабинеты робототехники, абаеведения, хореографии, НВП, две мастерские, модифицированные классы. Почти во всех кабинетах - интерактивные панели.

    Кроме того, в учебном заведении созданы все условия для детей с ограниченными возможностями.

    «Всего мы набрали 23 педагога. Еще шесть человек работают у нас по совместительству. На входе детей встречают слова назидания Абая. Также есть зал Абая. Все это отражает нашу цель – стать в будущем школой имени Абая», – отметила директор.

    Площадь спортивного зала составляет 257 квадратных метров. Актовый зал интегрирован со столовой. Пищеблок тоже оборудован современными плитами и техникой.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование
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