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    Самую читающую семью выбрали в Карагандинской области

    25 Декабря 2022, 14:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Самые читающие дети и родители Карагандинской области живут в Каркаралинском районе – Гран-при конкурса «Оқырман отбасы» («Читающая семья») удостоилась семья Шәріп, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В финальном этапе областного конкурса соревновались 15 семей в двух категориях – «Театральная постановка» и «Фотогалерея».

    «В номинации «Театральная постановка» семьям необходимо было в течение 5 минут показать инсценировку произведения Ахмета Байтурсынова. Костюмы и реквизит должны были соответствовать содержанию произведения. Видео и музыкальное сопровождение готовилось заранее. В конце выступления обязательно необходимо было сделать поучительный вывод. Номинация «Фотогалерея» — это тоже творческое задание. Каждая семья готовила фото, связанные с семьей и семейным чтением. Количество и формат фотографий, а также общую форму и идею семейной фотогалереи участники определяли сами», – рассказали организаторы.

    По результатам голосования комиссии были определены победители и обладатели номинаций. Так, Гран-при выиграла семья Шәріп из Каркаралинского района, а первого места удостоилась семья Бақытболат из Темиртау.

    Также определили лучших в различных номинациях – например, «Өнегелі отбасы» («Образцовая семья»), «Позитивті отбасы» («Позитивная семья») и др.

    Всем победителям вручили дипломы, денежные сертификаты и ценные призы.

    Конкурс прошёл в рамках областной акции «Бір отбасы-бір кітап» («Одна семья — одна книга»). Он направлен на выявление активных читающих семей, возрождение традиций семейного чтения, формирования у молодого поколения семейных духовно-нравственных ценностей.

    Фото из сайта акимата Карагандинской области

    Автор:

    Галина Скрипник

    Карагандинская область Общество Караганда
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