Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Самую большую зарплату в первый год после вуза получают медики и соцработники в РК

    25 Января 2023, 14:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Средняя зарплата выпускников вузов в первый год после окончания учебы составляет 155 тысяч 621 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наибольшую заработную плату получают выпускники Алматинской области, медианная заработная плата выпускников в первый год после окончания учебы по области составила 196 769 тенге. Минимальная заработная плата у выпускников Шымкента – 124 895 тенге», - пояснил управляющий директор национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Азамат Бейсенбенов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, максимальный размер медианной заработной платы приходится на направление «Здравоохранение и социальное обеспечение». В первый год выпускники уже получают 221 841 тенге.

    Также спикер озвучил итоги анализа трудоустройства выпускников в разрезе регионов. В Западно-Казахстанской области наивысший показатель трудоустройства - 86%, на втором месте выпускники Алматинской области – 85%, на третьем месте - Атырауская область, где средний процент трудоустройства выпускников составил 84%. Самый низкий уровень трудоустройства определен по Кызылординской и Туркестанской областям, где этот показатель составляет 73%.

    Ранее сообщалось, что из 81,4 тысяч выпускников вузов 79% трудоустроились в первый год после окончания учебы.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Вузы Трудоустройство Врачи
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выпускники казахстанских вузов в среднем ищут работу три месяца
    67% казахстанских выпускников вузов устроились на работу
    Как трудоустраивают высвобождаемых на Тенгизе сотрудников рассказали в Атырау
    14 тысяч рабочих мест планируют создать в Абайской области
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд сенаторов
    2 Елена Рыбакина: В полуфинале меня ждет встреча с непростой и опытной соперницей
    3 Казахских тазы разводят жители села в Карагандинской области
    4 За один день легализована 21 автомашина в Кызылординской области
    5 Пятерых депутатов Сената назначили по квоте Президента от АНК
    Новости партнеров