Самую большую в мире бактерию нашли в карибском мангровом болоте

БЕРКЛИ. КАЗИНФОРМ – Американские ученые обнаружили самую большую в мире бактерию, которая настолько велика, что ее можно увидеть невооруженным глазом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание NBC News.

Морской биолог из Национальной лаборатории Лоуренса в городе Беркли штата Калифорния Жан-Мари Волланд сообщил, что тонкая белая нить, обнаруженная в карибском мангровом болоте, размером примерно с человеческую ресницу, является самой крупной бактерией, известной на сегодняшний день.

Научную статью об открытии опубликовали в четверг в журнале Science, бактерию назвали «Thiomargarita magnifica» или «Великолепная серная жемчужина».

Второй соавтор и биолог из Университета Французской Вест-Индии и Гвианы Оливье Грос, обнаружил первым образец этой бактерии, которая цеплялась за затонувшие листья мангровых деревьев на архипелаге Гваделупа в 2009 году.

Из-за ее большого размера, около 0,9 см в длину, он не сразу понял, что это бактерия. Только генетический анализ показал, что организм представляет собой единственную бактериальную клетку.

Исследователи говорят, что клетка имеет необычную для бактерий структуру. Она имеет большой центральный отсек или вакуоль, которая позволяет некоторым функциям клетки происходить в этой контролируемой среде, а не по всей клетке.

Исследователи в раздумье, почему бактерия такая большая, но соавтор Волланд предположил, что это может быть адаптацией, помогающей ей избежать поедания более мелкими организмами.



