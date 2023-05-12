«Самрук-Қазына» запустил новый газопровод близ Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Подземный газопровод высокого давления протяженностью 60 км построила компания «КазТрансГаз Аймак», входящая в группу «Самрук-Қазына». Он соединил село Курык с местностью «Сарша» и курортной зоной «Теплый пляж» близ Актау. Газифицировать их в сентябре 2021 года поручил Президент Казахстана. Эта инициатива вошла в первый пакет приоритетных проектов «Самрук-Қазына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Фонда «Самрук-Қазына».

Эта местность сейчас переживает бурное развитие. Благодаря газопроводу здесь уже в скором времени ожидают появления нового опреснительного завода, сельскохозяйственных теплиц, гостиниц, жилых домов, парка развлечений. Новая магистраль обеспечит чистым топливом не только курортную зону, но и сам Актау. Она закольцует газораспределительные сети города и повысит надежность газоснабжения его жителей, отметил в Twitter глава «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

Новый газопровод близ Актау даст импульс развитию туризма на Каспии.

В последние годы число туристов в Мангистауской области постоянно растет. Газификация приморских курортов Казахстана на побережье Каспийского моря поможет развитию их потенциала и круглогодичной работы.

Сегодня торжественно запущен новый газопровод до местности «Сарша» и курортной зоны «Теплый пляж» близ Актау. К нему подключат пять действующих баз отдыха, а также будущие гостиницы и развлекательные центры, которые планируется здесь построить. «Одна курортная зона «Теплый пляж» будет потреблять около 20 тыс. кубометров газа в час», - написал в Twitter глава «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

Новый газопровод близ Актау позволит опреснять морскую воду.

Газификация курортной зоны «Тёплый пляж» и местности «Сарша» близ Актау позволит решить и проблему дефицита воды в регионе. Одним из главных потребителей новых объёмов газа должен стать опреснительный завод на газу. Его потребности уже заложены в пропускную способность газопровода.

Завод будет потреблять до 21 тыс. кубометров газа в час. Это больше, чем все отели и ТРЦ курортной зоны «Тёплый пляж». Мощность опреснительного завода составит до 50 кубометров в час. «Местные жители получат дополнительно 1,2 млн литров питьевой воды ежесуточно», - написал в Twitter глава «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

Новый газопровод близ Актау даст импульс развитию сельского хозяйства.

Газификация курортной зоны «Тёплый пляж» и местности «Сарша» близ Актау позволит развивать в регионе сельское хозяйство. Из-за суровых пустынных условий в Мангистауской области практически нет сельхозугодий. Почти вся сельхозпродукция производится в теплицах, для работы которых нужно топливо.

Потребности сельхозпроизводителей в газе уже заложены в пропускную способность газопровода. Например, крестьянские хозяйства и теплицы Каракиянского и Мунайлинского районов получат до 36,5 тыс. кубометров газа в час, отметил в Twitter глава «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов. Это больше, чем потребность в газе всех отелей и ТРЦ курортной зоны «Тёплый пляж».