Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    «Самрук-Казына» перечислит фонду «Қазақстан халқына» 130 млрд тенге

    26 Января 2023, 12:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Управляющий директор по связям с общественностью, социально-трудовым отношениям и охране труда фонда «Самрук-Казына» Гибрат Ауганов сообщил, что «Самрук-Казына» в этом году перечислит 130 млрд тенге фонду «Қазақстан халқына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2022 году единый оператор благотворительных проектов Samruk-Kazyna Trust реализовал 43 социальные инициативы по всему Казахстану. Помощь оказана почти 500 тысячам граждан. Это стало возможным в результате увеличения бюджета группы фонда «Самрук-Казына» на благотворительность на 40%, до 10 миллиардов тенге. В результате реализации данных проектов по республике трудоустроено 624 человека», - сказал Гибрат Ауганов в ходе пресс-конференции в «Самрук-Казына».

    Он заверил, что благотворительные мероприятия фонда продолжатся и в текущем году.

    «Также в этом году мы перечисляем 7% чистой прибыли в социальный фонд «Қазақстан халқына». Эта сумма составит около 130 млрд тенге. Бюджет, выделяемый на благотворительность, вырастет не менее чем в 13 раз», - заключил управляющий директор фонда.

    Ранее сообщалось, что 27 кандидатов на должности в «Самрук-Казына» не прошли проверку на детекторе лжи.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ФНБ «Самрук Казына» Благотворительность Фонд «Қазақстан халқына»
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 40% сократилось количество иностранцев в совете директоров «Самрук-Казына»
    27 кандидатов на должности в «Самрук-Казына» не прошли проверку на детекторе лжи
    Фонд «Қазақстан халқына» оборудовал спортзалы, где бесплатно занимаются почти 2 тысячи детей
    Перечень налоговых льгот при оказании или получении благотворительной помощи расширили в РК
    Популярное
    1 За 1,5 млн тенге продали новорожденную девочку акушерки в Таразе
    2 Нарушения при проведении дорожного тендера на 1 млрд тенге выявили в Акмолинской области
    3 По 11 специальностям можно бесплатно пройти обучение в Атырау
    4 Как будет развиваться Алматы - представлен генплан города до 2040 года
    5 Казахстан завоевал второе «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет
    Новости партнеров