«Самрук-Казына» перечислит фонду «Қазақстан халқына» 130 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Управляющий директор по связям с общественностью, социально-трудовым отношениям и охране труда фонда «Самрук-Казына» Гибрат Ауганов сообщил, что «Самрук-Казына» в этом году перечислит 130 млрд тенге фонду «Қазақстан халқына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году единый оператор благотворительных проектов Samruk-Kazyna Trust реализовал 43 социальные инициативы по всему Казахстану. Помощь оказана почти 500 тысячам граждан. Это стало возможным в результате увеличения бюджета группы фонда «Самрук-Казына» на благотворительность на 40%, до 10 миллиардов тенге. В результате реализации данных проектов по республике трудоустроено 624 человека», - сказал Гибрат Ауганов в ходе пресс-конференции в «Самрук-Казына».

Он заверил, что благотворительные мероприятия фонда продолжатся и в текущем году.

«Также в этом году мы перечисляем 7% чистой прибыли в социальный фонд «Қазақстан халқына». Эта сумма составит около 130 млрд тенге. Бюджет, выделяемый на благотворительность, вырастет не менее чем в 13 раз», - заключил управляющий директор фонда.

Ранее сообщалось, что 27 кандидатов на должности в «Самрук-Казына» не прошли проверку на детекторе лжи.



