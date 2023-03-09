Samruk-Kazyna объявило конкурс на строительство 187 школ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – АО «Samruk-Kazyna Construction» объявило о проведении тендера на проектирование и строительство «под ключ» 187 школ в этом году по национальному проекту «Комфортная школа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вся документация была в открытом доступе. Мы провели несколько взаимных встреч с представителями бизнеса, строительных организаций. В итоге 187 строительных объектов мы должны начать в этом году. Чуть позже будет объявлен 31 объект. 218 школ мы должны завершить к 1 сентября 2024 года», - сообщил руководитель проекта департамента по реализации национального проекта и регионального развития АО «Samruk-Kazyna Construction» Куат Джиклибаев во время брифинга.

Председатель правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Маулен Айманбетов пояснил, что в рамках нацпроекта планируется строительство 401 новой школы по всему Казахстану до конца 2025 года. Это позволит создать более 800 тысяч современных ученических мест и полностью отменить третьи смены.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 18:00 17 марта 2023 года. Заявки будут рассматриваться с 18 марта в течение 15 рабочих дней. На исправление недочетов будет дано 2 дня, они будут рассматриваться в течение 5 дней.

«Рассмотрение заявок и вскрытие конверта с результатами конкурса будет прозрачно, мы также пригласим на это процесс представителей СМИ. На конкурсе мы допускали только однопроцентный демпинг, хотя по закону разрешено до 8%», - добавил Маулен Айманбетов.



