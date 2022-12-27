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    «Самрук-Казына» нарушил правила закупок - Агентство по защите и развитию конкуренции

    27 Декабря 2022, 15:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – АО «Самрук-Казына» нарушил правила осуществления закупок. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Болат Самбетов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Завершено расследование в отношении АО «Самрук-Қазына». Установлено, что организации фонда в нарушение требований порядка осуществления закупок, приобретали услуги по страхованию жизни способом из одного источника, при возможности их приобретения конкурентным способом.

    Эти факты свидетельствуют о самоустранении или бездействии централизованной службы фонда по контролю за закупками, что в свою очередь приводит к ограничению конкуренции на рынке страховых услуг.

    Идут судебные разбирательства по обжалованию результатов проверки», - сказал Б. Самбетов.

    Зампредседателя агентства также рассказал о расследованиях в отношении крупных компаний. В частности, в отношении Яндекс такси, предлагающего услуги крупнейшего агрегатора такси на территории страны, Национального центра экспертизы и сертификации, оказывающего услуги метрологии и подтверждения соответствия товаров, оператора связи «Мобайл телеком сервис» (Теле 2) и Петросан, осуществляющего реализацию дизельного топлива. В отношении этих компаний проводятся расследования в части злоупотребления доминирующим положением.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    ФНБ «Самрук Казына»
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