«Самрук-Казына» нарушил правила закупок - Агентство по защите и развитию конкуренции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – АО «Самрук-Казына» нарушил правила осуществления закупок. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Болат Самбетов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Завершено расследование в отношении АО «Самрук-Қазына». Установлено, что организации фонда в нарушение требований порядка осуществления закупок, приобретали услуги по страхованию жизни способом из одного источника, при возможности их приобретения конкурентным способом.

Эти факты свидетельствуют о самоустранении или бездействии централизованной службы фонда по контролю за закупками, что в свою очередь приводит к ограничению конкуренции на рынке страховых услуг.

Идут судебные разбирательства по обжалованию результатов проверки», - сказал Б. Самбетов.

Зампредседателя агентства также рассказал о расследованиях в отношении крупных компаний. В частности, в отношении Яндекс такси, предлагающего услуги крупнейшего агрегатора такси на территории страны, Национального центра экспертизы и сертификации, оказывающего услуги метрологии и подтверждения соответствия товаров, оператора связи «Мобайл телеком сервис» (Теле 2) и Петросан, осуществляющего реализацию дизельного топлива. В отношении этих компаний проводятся расследования в части злоупотребления доминирующим положением.



