«Самрук-Қазына» ежегодно будет перечислять не менее 7% от чистого дохода в фонд «Қазақстан Халқына»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Внесены поправки в Закон «О государственных закупках». В целях минимизации коррупционных рисков и развития конкуренции, исключается право приобретать из одного источника:

- товары в госматрезерв,

- товары и услуги для оперативно-розыскной деятельности,

- здания, помещения нежилого назначения.

Также законом предусматривается обязанность согласовывать правила закупок Фонда «Самрук-Қазына» с Агентством по защите и развитию конкуренции, право поставщиков на обжалование закупок и исключение способа закупок в рамках внутрихолдинговой кооперации Фонда.

В целях исключения обхода процедур госзакупок вводится отличительный критерий проектов ГЧП – обязательное объединение в проекте двух стадий: создание и эксплуатация объекта частным партнером.

Для снижения сверхмаржинальности и обеспечения сбалансированного распределения рисков между государством и частным сектором исключается выплата компенсации инвестиционных затрат, вводятся ограничения по софинансированию и устанавливается барьер для участия субъектов квазигосударственного сектора в качестве частных партнеров.

В рамках усиления антикоррупционного контроля предусматривается внедрение принципа открытости и прозрачности процесса планирования и реализации проектов ГЧП. В целях исключения монополизации при реализации проектов ГЧП предусматривается их обязательное согласование с Антимонопольным органом.

Также внесены поправки в Закон «О естественных монополиях».

- возможность изменения тарифа до истечения его срока действия в случае получения на баланс и доверительное управление сетей и имущества, используемых в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг;

- повышение прозрачности процесса тарифообразования посредством цифровизации;

- Внесены дополнения в закон «О Фонде национального благосостояния». Фонд «Самрук-Қазына» по решению правительства ежегодно будет перечислять не менее 7% от чистого дохода Фонда в общественный фонд «Қазақстан Халқына».

Кроме того, законом предусматривается совершенствование законодательства о специальных экономических и индустриальных зонах, защита счетов в рамках механизма по субсидированию арендных платежей, регулирование отдельных вопросов ввоза и использования иностранных автомобилей, комплексная вневедомственная экспертиза проектов для строительства и др.



