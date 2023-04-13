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    «Самрук-Қазына» будет ежегодно выделять средства фонду «Қазақстан халқына»

    13 Апреля 2023, 08:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «ФНБ «Самрук-Қазына» будет ежегодно выделять не менее 7% от чистого дохода общественному фонду «Қазақстан халқына». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Соответствующие правила, регламентирующие порядок выделения средств, утверждены постановлением Правительства РК.

    Согласно постановлению, «Қазақстан халқына» обязан использовать перечисленные средства по целевому назначению.

    Отметим, на сегодня Фонд реализует более 25 благотворительных программ в шести направлениях, среди которых медицина, образование, спорт, культура, социальная поддержка, а также оказывает помощь при ЧС.

    В частности, действуют программы по обеспечению пациентов лекарственными средствами, молодежи и детей с инвалидностью инновационными протезно-ортопедическими изделиями, созданию опорных сельских школ, центров раннего вмешательства, центров для детей с аутизмом, оснащению медорганизаций современным оборудованием, предоставлению образовательных грантов выпускникам сельских школ и студентам из социально-уязвимых слоев населения и многие другие.

    Инициатива о ежегодном перечислении не менее 7% от чистого дохода «Самрук-Қазына» в общественный фонд «Қазақстан халқына» была озвучена Главой государства в Послании народу «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК
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