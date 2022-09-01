«Самрук-Казына» будет ежегодно переводить не менее 7% чистого дохода в фонд «Қазақстан халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК озвучил инициативу по перечислениям в общественный фонд «Қазақстан халқына», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Еще одной инициативой, соответствующей духу Нового Казахстана, станет ежегодное перечисление не менее 7% от чистого дохода фонда «Самрук-Казына» в общественный фонд «Қазақстан халқына», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента.
Кроме того, Глава государства выразил уверенность в том, что успешные предприниматели и состоятельные граждане продолжат вносить средства в данный фонд.
Ранее Президент РК заявил, что построение справедливого Казахстана только начинается.
«Построение Справедливого Казахстана только начинается, впереди тернистый путь. Этот курс незыблем и будет продолжен при любых обстоятельствах внутреннего и внешнего характера», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
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