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    Самой популярной соцсетью в Казахстане стал Twitter

    30 Сентября 2021, 10:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Самой популярной соцсетью в Казахстане стал Twitter. Доля рынка сети выросла за год с 6% до 17%. В ТОП-3 также входят сети YouTube и Facebook, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

    Самой популярной социальной сетью в мире, по данным Statcounter Global Stats, в августе 2021 года является Facebook: доля сети составила 73,27%. Следом с большим отставанием идут такие соцсети как Twitter (8,91%), Pinterest (7,22%), YouTube (4,72%) и Instagram (3,41%).

    В Казахстане Facebook занял лишь третье место по популярности с долей 14,85%. Лидируют Twitter (16,56%) и YouTube (16,07%). Также значительные доли рынка приходятся на такие соцсети как Instagram (13,92%), VK (13,7%) и Pinterest (13,52%).

    Популярность соцсетей разнится в зависимости от того, через какое устройство ими пользуются. Так, самыми популярными соцсетями в Казахстане, в которые пользователи заходят через мобильные телефоны, являются Twitter (17,1%), Facebook (16,4%) и Instagram (16,11%).

    При входе с настольных компьютеров или ноутбуков самыми популярными соцсетями в РК являются YouTube (39,22%), VK (16,86%) и Twitter (12,79%).

    Численность интернет-абонентов растёт как для абонентов фиксированного интернета, так и в сегменте сотовой связи.

    Число абонентов фиксированного интернета выросло за год на 8,2% — с 2,49 млн до 2,7 млн к концу августа 2021 года. Численность абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, увеличилась на 6,1% — с 15,3 млн до 16,23 млн в текущем году.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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