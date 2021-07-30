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    Самой главной мотивацией всегда были мои болельщики – Ольга Рыпакова

    30 Июля 2021, 20:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Олимпийская чемпионка 2012 года Ольга Рыпакова рассказала о своей мотивации в спорте на онлайн-пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Самой главной мотивацией для меня всегда были мои болельщики. Это те люди, которые всегда поддерживают и радуются, благодарят и восхищаются. Мотивация – дарить людям эти эмоции. Эти эмоции возвращаются бумерангом. Они меня заряжают и заряжали для дальнейших побед. Мои победы – победы всего Казахстана», - сказала Ольга Рыпакова.

    Ольга Рыпакова поблагодарила болельщиков за поддержку.

    «Хочу сказать огромное спасибо за поддержку, за теплые слова, которые приходили в социальной сети, звонки от всех болельщиков, казахстанцев. Были душетрепешущие пожелания и поддержка. Во время этих четырех олимпиад вы всегда были со мной, поддерживали. Тогда удавалось завоевывать медали. Для меня это очень важно», - отметила спортсменка.

    Напомним, сегодня Ольге Рыпаковой не удалось выйти в финал Олимпиады в Токио. В первой попытке Рыпакова показала результат 13.66, во второй — 13.69 (личный рекорд сезона), однако провалила третий подход. После трех попыток Ольга не смогла попасть в число 12 лучших и выйти в финал. Эктова и Овчинникова также оказались за бортом финалисток.

    Рыпакова уже имеет полный комплект олимпийских медалей в тройном прыжке: «серебро» ОИ-2008, «золото» ОИ-2012 и «бронзу» ОИ-2016.

    Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Владислав Семенов

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт Олимпиада
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