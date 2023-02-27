Самовыдвиженцы могут провести предвыборные дебаты – ЦИК РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Самовыдвиженцы имеют право на проведение предвыборных дебатов. Об этом сообщил заместитель заведующего отделом анализа и коммуникаций аппарата ЦИК РК Ашим Бердибеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На проведение предвыборных дебатов политических партий, которые состоятся 16 марта, выделено 63 млн тенге. В прошлом году была такая же сумма. По дебатам агентство «Хабар» устанавливает регламент и направляет нам предложения. Регламент будет рассмотрен и утвержден на следующем заседании. У самовыдвиженцев также есть возможности для дебатов», - сказал Ашим Бердибеков в ходе брифинга в ЦИК.

По словам членов ЦИК, те, кто баллотируется по одномандатным округам, полностью сами покрывают расходы на дебаты.

Ранее сообщалось, что на 16 марта назначена дата дебатов политических партий.



