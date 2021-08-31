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Самовозгорание угля зарегистрировали во дворах домов в СКО

31 Августа 2021 19:54
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Самовозгорание угля зарегистрировали во дворах домов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за сутки зарегистрировали два факта самовозгорания углы во дворах частных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, самовозгорание угля произошли ночью 30 августа в селе Рузаевке района им. Г. Мусрепова во дворах частных домов. Трагических последствий удалось избежать. Жильцы быстро обнаружили очаги возгорания. По их словам, уголь приобретали около трех недель назад.

Спасатели отметили, что чаще всего самовозгорание случается с измельченным и влажным углем.

Очаги возгорания летом можно определить по внешним признакам: появление на поверхности угля невысыхающих или исчезающих с восходом солнца влажных пятен, белых отметин, пропадающих с началом дождя, озолившихся кусков, искрение в ночное время. В таком случае нужно перелопатить уголь, складывать на свободном месте в отдельные штабеля высотой не более 50 см. Нагретое топливо нужно удалить из куч, залить очаг горения водной 3-4% суспензией гашеной извести.

Чтобы избежать самовозгорания топлива, его следует хранить в сухом и защищенном от солнца месте, не смешивать с прошлогодним углем, разные сорта, не допускать попадания древесных отходов.


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#Северо-Казахстанская область   #Происшествия   #МВД РК   #Пожар  
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Автор:

Олеся Жуковень

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