Самосуд над подозреваемым в краже устроили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Драка с элементами самосуда произошла в Сайрамском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на otyrar.kz.

В социальных сетях опубликовано видео, где жестоко избивают мужчину, который якобы совершил кражу на скотном рынке.

На кадрах несколько мужчин беспощадно бьют предполагаемого вора. Расправа сопровождается нецензурной бранью. На кадрах также можно заметить, что у пострадавшего разбита голова, в крови уши и руки.

Шокирующий инцидент прокомментировали в Департаменте полиции региона. Как выяснилось потасовка произошла на скотном рынке. По неофициальным данным, мужчина хотел украсть деньги. О какой сумме идет речь и кого пытался обокрасть пострадавший, правоохранители не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия. Стражи порядка лишь сообщили, что участники происшествия установлены, их допрашивают.

«Полицейские Туркестанской области проводят расследование по факту потасовки на скотном рынке. По сообщению о драке в Сайрамском районе на место происшествия были направлены ближайшие наряды полиции. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестные избили мужчину, якобы совершившего кражу. Вместе с тем, по факту кражи потерпевшим в полицию заявлений не поступало. В настоящее время в отношении лиц, избивших мужчину, проводятся необходимые мероприятия, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение»,- прокомментировали в пресс-службе ДП Туркестанской области.