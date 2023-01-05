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    Самопроизвольный сход снежной лавины произошел в ВКО

    5 Января 2023, 15:36

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области произошел сход лавины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    По информации ГУ «Казселезащита» 05 января 2023 года на участке автодороги областного значения «Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное» (31 км. Глубоковского района) произошел самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 600 кубометров. Жертв и разрушений нет. Дорога была заблаговременно закрыта. На данный момент участок расчищается техникой дорожных служб. Дорога остается закрытой.

    ДЧС ВКО в течение нескольких дней предупреждали о лавинной опасности в связи с сильным ветром и снегопадом.

    Между тем, сегодня принудительный спуск лавин произвели на участке «Усть-Каменогорск–Алтай».

    Как отметил Омар Дузгумбаев, руководитель ВК филиала «Казселезащита»: «Работы по контролируемому спуску снежных масс со склонов проводят заблаговременно. Проводя превентивные мероприятия, мы стабилизируем обстановку и тем самым обеспечиваем безопасность для населения и проезжающего по участкам автодорог транспорта. В результате четырех спусков на участке сошло 8200 кубометров снега. В ближайшие дни данная профилактическая работа продолжится».

    ДЧС ВКО сообщает, что в регионе сохраняется опасность схода лавин. Населению не пренебрегать рекомендациями спасателей и не посещать горную местность и лавиноопасные участки.

    При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.


    Фото: пресс-служба МЧС РК
    Восточно-Казахстанская область Происшествия МЧС
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