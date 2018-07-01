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Самолет зацепил «хвостом» посадочную полосу в Алматы

27 Июля 2018 09:38 376
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Самолет зацепил «хвостом» посадочную полосу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В аэропорту Алматы при посадке самолет авиакомпании SCAT задел взлетно-посадочную полосу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«26 июля при уходе на второй круг в аэропорту Алматы воздушного судна, выполняющего рейс 5038 (Хургада - Алматы), произошло касание взлетно-посадочной полосы хвостовой пятой. Посадка произведена благополучно», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По информации компании, в ходе инцидента никто не пострадал. Ведется расследование. Авиаперевозчик работает в штатном режиме.

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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