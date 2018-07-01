Самолет зацепил «хвостом» посадочную полосу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В аэропорту Алматы при посадке самолет авиакомпании SCAT задел взлетно-посадочную полосу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«26 июля при уходе на второй круг в аэропорту Алматы воздушного судна, выполняющего рейс 5038 (Хургада - Алматы), произошло касание взлетно-посадочной полосы хвостовой пятой. Посадка произведена благополучно», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По информации компании, в ходе инцидента никто не пострадал. Ведется расследование. Авиаперевозчик работает в штатном режиме.