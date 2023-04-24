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    Самолет загорелся при взлете в аэропорту Катманду: названа причина

    24 Апреля 2023, 23:16

    КАТМАНДУ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - 24 апреля самолет авиакомпании Flydubai загорелся в понедельник при взлете в аэропорту Катманду и пытался совершить там посадку. Об этом на своей странице в Twitter сообщило агентство ANI, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По его данным, в аэропорт прибыли пожарные машины. Номер рейса, тип самолета и число пассажиров не уточняются.

    Как позже сообщил представитель авиакомпании, самолет Flydubai в Катманду столкнулся с птицей, он продолжит полет после «выполнения стандартной процедуры».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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