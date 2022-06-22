Самолет загорелся после посадки в аэропорту Майами

МАЙАМИ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Самолет доминиканской авиакомпании Red Air загорелся после посадки в Международном аэропорту Майами (американский штат Флорида). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Самолет приземлился во вторник около 17:30 по местному времени (03:30 среды по времени Нур-Султана). После посадки вышла из строя передняя пара шасси, и воздушное судно загорелось, однако огонь был быстро потушен.

На борту самолета находились 126 человек. Представитель аэропорта сообщил телеканалу СNN, что три человека получили легкие травмы и были доставлены в больницу. Остальных пассажиров на автобусах доставили в терминал.